Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів по Куп’янську

5 грудня близько 04:00 російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, пошкоджено приватні будинки. Вранці окупанти продовжили обстрілювати місто: загинула місцева мешканка.

Під ракетним ударом окупантів опинилось селище Огурцівка у Куп’янському районі: пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти Куп’янщини ракетами типу С-300.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости