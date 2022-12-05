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Погрожували розстріляти, якщо потерпілі не віддадуть гроші: підозрюються троє російських військових

Погрожували розстріляти, якщо потерпілі не віддадуть гроші: підозрюються троє російських військових

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). 

За даними слідства, у травні цього року під час окупації м. Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними. 

Російські армійці здійснили два постріли з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього окупанти почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять в них на ураження.   

Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли.  

Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи військових РФ: потерпілі опізнали їх.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники 4-ого прикордонного загону Східного РУ ДПС України.

Агентство Телевидения Новости

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