У Золочівській громаді відновлюють будинок, пошкоджений російськими обстрілами

Багатоквартирний житловий будинок у Золочеві потрапив під обстріли у травні цього року.

Аварійно-відновлювальні роботи проводять за кошти з резервного фонду державного бюджету України, повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Євген Іванов. Замовником виступає Департамент капітального будівництва ХОВА.

«Безумовно, докладемо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити будинок. Побачивши таку картину, пріоритетність питання взагалі не викликає сумнівів, адже будівля значно пошкоджена», – зазначив Євген Іванов.

Наразі тут демонтували пошкоджену покрівлю. Планують замінити вікна та провести фасадні роботи.

«Працюємо над ремонтом водостічної системи, утеплимо цоколь та замінимо вимощення і відновимо кам’яну кладку. Скоро плануємо закінчити покрівлю. Усі роботи маємо завершити до кінця грудня», – прокоментував представник підрядної організації Арсен Габріельян.

Як розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, внаслідок удару ракети в будинок, що розташований поруч, загинуло три людини. Загалом у Золочівській громаді повністю зруйновано або пошкоджено 1370 приватних будівель.

«Наступного року працюватимемо над гуртожитком у селі Одноробівка, де поруч прилетіла ракета С-300. Крім цього, активно співпрацюємо з французьким проєктом «Acted» щодо встановлення пластикових вікон у понад 100 домоволодінь», – сказав Віктор Коваленко.

Голова ОСББ Наталія Духан повідомила, що наразі в цьому будинку мешкати неможливо, тому всі з нетерпінням чекають на відновлення.

«З цього будинку майже всі роз’їхалися, але ми на зв’язку. Люди мріють повернутися додому і ми дуже сподіваємося, що з вашою допомогою нам це вдасться», – поділилася Наталія Духан.

Агентство Телевидения Новости