Колаборант, який очолював КП під час окупації Куп’янська: за ґратами він проведе п‘ять років
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 58-річного мешканця м. Куп‘янськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Прокурори у суді довели, що у липні цього року 58-річний чоловік погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду «в.о. керівника КП «Благоустрій міста» самопроголошеної «ВГА Купянского района Харьковской области».
Колаборант брав безпосередню участь у «нарадах» окупаційної адміністрації та погоджував з ними свої рішення. Крім того, «головний комунальник» підписував повідомлення мешканцям окупованого Куп’янська з вимогами оплати комунальних послуг на користь російської влади.
За роботу на російських загарбників «керівник» отримував заробітну плату у російських рублях.
Під час деокупації м. Куп’янськ «посадовця» затримали в порядку ст. 208 КПК України на території Харківської області.
30 листопада Дзержинський районний суд м. Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративно-розпорядчі посади строком на десять років з конфіскацією всього належного йому майна.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.