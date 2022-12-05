Харків’яни залишили кукурудзу у полі, як й частину соняшника – збирати невигідно

Цього року на полях Харківщини буде зимувати більше половини урожаю кукурудзи і майже п’ята частина соняшнику.

Як пояснили в Департаменті агропромислового розвитку ХОВА, аграріям завадили зібрати з поля складні погодні умови у вересні та жовтні, передає новинний портал GX.

«Тривалий період дощів не дав виконувати польові роботи, не було можливості ні ефективно збирати пізні сільськогосподарські культури, ні сіяти озимі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, кількість опадів за вересень на переважній частині Харківщини становила 60-85 мм, або 120-180% до місячної норми. У жовтні доходило до триразового перевищення норми дощів: 95-135 мм, або 215-300% місячної норми.

За оперативною інформацією обласного департаменту АПР, на сьогодні на полях Харківщини залишилося незібраними близько 67% площ кукурудзи та 18% соняшнику.

Чи збирати урожай взимку, вирішуватиуть самі господарі. Однак, зимові жнива – дороге задоволення.

«Через високу вартість досушування зерна, яке обов’язково знадобиться при збиранні у нинішні терміни, підвищення цін на пальне, через складнощі з логістикою та експортом знизились ціни на зерно кукурудзи, тому частина врожаю кукурудзи та соняшнику може залишитись в полях на зиму та буде збиратись, коли з’явиться така можливість», – пояснили в ХОВА.

Агентство Телевидения Новости