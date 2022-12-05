Викрито ще двох мешканців Харківщини, які працювали на окупантів

За даними дізнання, 47-річна жінка та 33-річний чоловік під час окупації Ізюмського району добровільно погодились працювати на окупаційну адміністрацію смт Борова, що знаходилась в Ізюмі.

Так, колаборант охороняв нову «владу: він забезпечував пропускний режим до будівлі окупаційної адміністрації як місцевих мешканців, так і російських військовослужбовців.

У свою чергу, жінка проводила роботу з місцевими пенсіонерами: збирала їх дані та передавала російським загарбникам.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости