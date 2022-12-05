Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:46
Просмотров: 54

Викрито ще двох мешканців Харківщини, які працювали на окупантів

Викрито ще двох мешканців Харківщини, які працювали на окупантів

За даними дізнання, 47-річна жінка та 33-річний чоловік під час окупації Ізюмського району добровільно погодились працювати на окупаційну адміністрацію смт Борова, що знаходилась в Ізюмі. 

Так, колаборант охороняв нову «владу: він забезпечував пропускний режим до будівлі окупаційної адміністрації як місцевих мешканців, так і російських військовослужбовців.

У свою чергу, жінка проводила роботу з місцевими пенсіонерами: збирала їх дані та передавала російським загарбникам. 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 