В усіх областях застосовані аварійні відключення

Сьогодні відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами.

Наразі ситуація складна, але контрольована, повідомляє Укренерго. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей.

Диспетчери та інженери «Укренерго» працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів.

Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

Агентство Телевидения Новости