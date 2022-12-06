6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил України.

6 грудня 1991 року Верховна рада ухвалила закон “Про Збройні сили України”. ЗСУ є ровесниками незалежності країни й цього року відзначають 31 річницю.

За Конституцією, армія відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету й недоторканності. В ЗСУ виділяють три основні види: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв’язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.

Кожен із видів ЗСУ має свій професійний святковий день, але 6 грудня об’єднує всіх військовослужбовців України.

Наразі ЗСУ сама поважна структура в Україні, якщо є Бог то він носе форму ЗСУ говорять Україну.

Про що я думаю, а точніше про кого я думаю у День Збройних Сил України?, – написав Генерал Валерій Залужний Головнокомандувач ЗС України, – Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї. Ці думки крають моє серце як Головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною в майже 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кровʼю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що пліч-о-пліч зі мною кращі. Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Серця українських воїнів бʼються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних Сил України!Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру!Слава Збройним Силам України!Слава Україні!

Вітаю усіх наших захисників та захисниць з Днем Збройних Сил України.

Жодні слова не здатні в повній мірі передати те значення, яке мають ЗСУ для Української Держави. Та ту вдячність, яку кожен українець відчуває сьогодні до своїх захисників, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов

Завдяки Вам – Харківщина під українськими прапорами!

Щосекунди, перебуваючи в надзвичайно важких умовах, бійці ЗСУ платять величезну ціну за те, щоб кожен із нас мав можливість прокидатися зранку та жити далі.

Зі святом Вас, ми вдячні та пишаємося Вами.

Віримо у Вас та нашу Перемогу.

Слава ЗСУ! Слава Україні!

Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України.

Пишаємось, захоплюємось, дякуємо. Кожному і кожній!

Із великою повагою – Президент України.

Слава ЗСУ! Слава Україні!, – оприлюднив звернення Президент

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