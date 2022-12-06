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Харківське метро змінює графік роботи

Харківське метро змінює графік роботи

Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов.

З 7 грудня підземка працюватиме з 5:30 до 21:30 години, що на 2,5 години більше. Нагадаємо, що раніше в ХОВА вирішили зменьшити комендатську годину, вона наразі триватиме з 23.00 до 5.00 ранку.

Нагадаємо, після початку бойових дій в Харківській області метрополітен відновив роботу 24 травня. Тоді потяги курсували з 7:00 до 19:00. З 25 серпня час роботи змінився на 6:30 – 20:00.

При цьому метро залишиться безкоштовним для пасажирів, це буде доки, це зможе робити місто, пдкреслив мер

Агентство Телевидения Новости

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