РФ може розосередити бомбардувальники після вибухів в Енгельсі та Дягілєво – британська розвідка

Росія, найімовірніше, тимчасово перекине важкі бомбардувальники на аеродроми розосередження після вибухів на авіабазі Енгельс у Саратовській області та на аеродромі Дягілєво під Рязанню.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, пише “Європейська правда”.

“Російське командування, ймовірно, спробує виявити і накласти жорсткі санкції на російських офіцерів, які вважаються відповідальними за допущення цього інциденту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці літаки беруть участь у ядерному стримуванні Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

Енгельс є основною оперативною базою дальньої авіації Росії на заході країни, де базується понад 30 важких бомбардувальників.

Ці об’єкти розташовані набагато глибше на території Росії, ніж попередні подібні вибухи: Енгельс розташований більш ніж за 600 км від території, контрольованої Україною.

“Причини вибухів не підтверджені. Однак, якщо Росія визнає ці інциденти навмисними атаками, вона, ймовірно, розглядатиме їх як одні з найбільш стратегічно значущих провалів у захисті сил із моменту її вторгнення в Україну”, – ідеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости