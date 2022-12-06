На Харківщині біля дому зник 7-річний хлопчик

Співробітники Красноградського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження Германа Щербіни, 2015 року народження.

5 грудня хлопець пішов з дому в селі Крутоярівка Красноградського району.

Прикмети: зріст 120 см., худорлявої статури, волосся темно русяве, очі блакитні.

Був одягнутий в синю куртку, без шапки, темні гумові чоботи.

Наразі до пошуків дитини підключилися понад 100 чоловік – поліцейські, рятувальники, волонтери, водолази.

Батьки дитини були у Харкові, коли хлопчик був у селі із бабусею. Попередньо, дитина пішла гуляти з друзями, після чого не повернулась додому. Про це Суспільне Харків повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

“Хлопчик грався на вулиці, а потім зник. Думали, що пішов додому, але вдома він не з’явився”, — сказав Василенко.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до Красноградського РВП або зателефонувати на лінію 102 чи 05744-7-82-91.

Агентство Телевидения Новости