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На Харківщині біля дому зник 7-річний хлопчик

На Харківщині біля дому зник 7-річний хлопчик

Співробітники Красноградського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження Германа Щербіни, 2015 року народження.

5 грудня хлопець пішов з дому в селі Крутоярівка Красноградського району. 

Прикмети: зріст 120 см., худорлявої статури, волосся темно русяве, очі блакитні. 

Був одягнутий в синю куртку, без шапки, темні гумові чоботи. 

Наразі до пошуків дитини підключилися понад 100 чоловік – поліцейські, рятувальники, волонтери, водолази.

Батьки дитини були у Харкові, коли хлопчик був у селі із бабусею. Попередньо, дитина пішла гуляти з друзями, після чого не повернулась додому. Про це Суспільне Харків повідомив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

“Хлопчик грався на вулиці, а потім зник. Думали, що пішов додому, але вдома він не з’явився”, — сказав Василенко.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до Красноградського РВП або зателефонувати на лінію 102 чи 05744-7-82-91.

Агентство Телевидения Новости

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