Прокуратура повернула 1,6 млн Харкову, які було втрачено через незаконну приватизацію
Завдяки принциповій позиції Харківської обласної прокуратури суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури м. Харкова про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування, визнання недійсним договору купівлі-продажу, витребування майна.
Встановлено, що рішенням органу місцевого самоврядування у 2016 році фізичній особі-підприємцю дозволено приватизувати нежитлову будівлю вартістю 1,6 млн грн, розташовану в центрі Харкова, поза проведенням аукціону.
На підставі прийнятого рішення та укладеного договору купівлі-продажу Харківська міська територіальна громада незаконно позбавлена майна, оскільки покупцем не виконано поліпшень орендованого майна більше як на 25% за час його оренди, а отже — не набуто прав на спрощену процедуру його вибуття.
Відповідно до вимог чинного законодавства, продаж вказаного майна мав бути проведений шляхом аукціону або конкурсу, що у свою чергу має на меті наповнення місцевого бюджету, адже право на купівлю отримує той, хто запропонував найбільшу ціну.
У даному випадку фізичною особою-підприємцем жодних поліпшень орендованого майна не здійснено, тож, як наслідок, майно відчужено з порушенням передбаченої законодавством процедури.
Рішенням Господарського суду Харківської області позов прокуратури задоволено у повному обсязі, наразі триває строк на апеляційне оскарження.