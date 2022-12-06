Салтівка залишилася без води

Через ремонт тимчасово значна частина Салтівського району залишилася без водопостачання, повідомляють на “Харківводоканал”

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що через усунення нештатної ситуації на водоводі D=1000 мм по вул. Івана Камишева з 11:00 до 24:00 6 грудня буде тимчасово припинено водопостачання мешканців Туркестанського селища.

Зі зниженим тиском здійснюватиметься водопостачання частини жителів Салтівського району, обмежених вулицями:

– Салтівське шосе, пр. Льва Ландау, пр. Ювілейним, вул. Академіка Павлова, вул. Наталії Ужвій, вул. Гвардійців Широнінців, Салтівське шосе.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Телефон для довідок: 15-33.

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