Як ОСББ отримати грантові кошти на ремонт пошкоджених обстрілами будинків

Мешканці багатоквартирних будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілу з боку РФ, зможуть отримати компенсацію на відновлення житла у рамках грантової програми “ВідновіДІМ”. Спонсором цієї програми виступить Фонд енергоефективності спільно з International Finance Corporation (IFC). Отримати гроші на ремонт своїх квартир зможуть мешканці не всіх будинків, а лише тих, де створено ОСББ.

Європейський Союз спрямує на цю програму 25 млн. євро. Ці гроші можна буде витратити на ремонт тих будинків, які не отримали конструктивних пошкоджень та вимагають лише невеликого ремонту та відновлення вікон, дверей, балконів, даху, фасадів та інженерних мереж.

Отримати компенсацію на ремонт на сьогоднішній день можуть співвласники пошкоджених багатоквартирних будинків (ОСББ) на території Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Грант виплачується двома частинами: 70% до початку будівельних робіт за договірною ціною з підрядником, а решта суми – після завершення всіх робіт з урахуванням фактичної вартості, зазначеної у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт, та після схвалення Заявки про завершення робіт. На один об’єкт у рамках програми можна виділити не більше ніж 6 млн грн.

Агентство Телевидения Новости