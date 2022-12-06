Карти боїв від ISW: окупанти хочуть оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна

Інститут вивчення війни проаналізував ведення боїв біля Бахмута, в районі Авдіївки – Донецька, на лінії Сватове – Кремінна та опублікував карти ведення боїв.

Окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька. Крім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися вглиб українських позицій, вважають в ISW.

Крім того, російські війська здійснили чергову хвилю ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 5 грудня.

За оцінкою ISW, зробленою раніше, в той час, як українська та надана Заходом система протиповітряної оборони (ППО) продовжує зменшувати влучання високоточних боєприпасів з боку Росії, невеликий відсоток російських ударів, які обходять українську ППО, має “значний вплив” на українську критичну інфраструктуру.

Також інститут припускає, що українські сили, ймовірно, вдарили по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши їм незначної шкоди і продемонструвавши при цьому здатність України вразити російські тилові райони і, можливо, зірвати російську кампанію із завдання ударів по українській інфраструктурі.

Це наробило галасу серед спільноти російських блогерів, яка прийшла до висновку, що “Москва перебуває під загрозою з української території”.

Основні висновки ISW про хід бойових дій 5 грудня:

Російсько-терористичні війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове – Кремінна від українських атак.Окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївки – Донецька. Українські джерела повідомляють, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися вглиб українських позицій.Російські окупаційні чиновники продовжили примусове вивезення українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії під приводом того, що діти потребують спеціальної медичної допомоги.Загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра та продовжили наносити удари по місту Херсон.Російський сенатор від правлячої партії “Єдина Росія” Андрій Клішас запропонував Кремлю обмежити можливість росіян, які втекли з країни, щоб уникнути мобілізації, отримати роботу після повернення в Росію.Головне управління розвідки України повідомило, що російські військові у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ Росії вживають заходів для запуску до лютого 2023 року електронної бази для документування персональних даних усіх військовослужбовців та обмеження їхнього пересування навіть у невійськовій формі.

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