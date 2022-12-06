Регулятор зменшив норми споживання електрики в умовах відключень: як це працюватиме

У разі відсутності фактичних показників лічильника електроенергії для оплати буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Регулятор наголошує, що метою рішення є захист споживачів в умовах вимушеного обмеження в споживанні електричної енергії, що виникло через збройну агресію РФ.

Зазначається, що через аварійні та стабілізаційні відключення, технічно неможливо передати покази лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються.

Регулятор просить операторів систем розподілу вживати такі дії:

– застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці;

– повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, що настає за розрахунковим місяцем, щодо величини застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії під час розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.

Агентство Телевидения Новости