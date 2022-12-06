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Харківські лікарні та пологові будинки забезпечено генераторами

Харківські лікарні та пологові будинки забезпечено генераторами

На випадок аварійних відключень електроенергії лікарні та пологові будинки міста Харкова обладнані автономними джерелами живлення.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я міськради, медзаклади, де проводяться операції з використанням обладнання, що вимагає постійного електроживлення, забезпечені дизельними та бензиновими генераторами. Для безперебійної роботи автономних джерел живлення вони мають резерв палива до 5 діб. У департаменті підкреслили, що керівники закладів охорони здоров’я тримають під постійним контролем відновлення запасу палива.

Агентство Телевидения Новости

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