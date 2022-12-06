Харківські лікарні та пологові будинки забезпечено генераторами

На випадок аварійних відключень електроенергії лікарні та пологові будинки міста Харкова обладнані автономними джерелами живлення.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я міськради, медзаклади, де проводяться операції з використанням обладнання, що вимагає постійного електроживлення, забезпечені дизельними та бензиновими генераторами. Для безперебійної роботи автономних джерел живлення вони мають резерв палива до 5 діб. У департаменті підкреслили, що керівники закладів охорони здоров’я тримають під постійним контролем відновлення запасу палива.

Агентство Телевидения Новости