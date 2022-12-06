Потрібно ще кілька діб, щоб відновити енергосистему хоча б до стану до 5 грудня, – Укренерго

​​Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки. Ми щиро вдячні нашим захисникам – саме завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони, які знищили понад 60 ракет із 70, ворог не досяг поставлених цілей – нанести енергосистемі такий же обсяг пошкоджень, який був під час атаки 23 листопада, та занурити Україну у темряву і холод, – повідомляють в Укренерго

Вчора, під час ракетної атаки, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів.

Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень. Для отримання точної інформації по окремому регіоні рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись.

Просимо українців про розуміння та витримку.

Агентство Телевидения Новости