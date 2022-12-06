Україна повернула з полону 60 військових

У вівторок, 6 грудня, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 60 українських військових.

Про це повідомляє Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

“Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Це – краща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ – триває битва за життя. Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя”, – розповів він.

Агентство Телевидения Новости