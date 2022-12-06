Водій напідпитку, пасажир бив патрульних. Топ-менеджерів міськради зв’язують зі скандальним провадженням

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень поліцейському

Під час патрулювання території міста Харкова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративних матеріалів пасажир вийшов з автомобіля, почав лаятися і грубо чинити спротив поліцейському, повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.

На підставі зібраних матеріалів 5 грудня слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події, діям фігурантів буде надана остаточна правова кваліфікація.

За даними медіа, соцмережі повідомляють що в подібних подіях були помічені топ-чиновники міськради: директор Василь Скопенко та начальник Департаменту інфраструктури мерії Іван Кузнєцов були начебто затримані поліцією.

Як передає “Думка”, відповідні фото та відео на деякий час опублікували, але потім видалили харківські телеграм канали.

За даними авторів публікації, Скопенко та Кузнєцов увечері їздили по Харкову, використовуючи для проїзду через блокпости паролі. “Коли їх затримали, вони кричали, що герої війни”, – йдеться в публікації.

Відео, на якому Скопенко та Кузнєцов перебувають на землі у кайданках і лаються на поліцейських, зняли військовослужбовці.

Агентство Телевидения Новости