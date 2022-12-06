Харків попрощався з письменником Володимиром Вакуленко, закатованним на Ізюмщині

У Харкові проходить церемонія прощання з літератором Володимиром Вакуленком.

Поета та дитячого письменника вбили росіяни під час окупації Ізюму. Його тіло довго не могли знайти, але за допомогою ДНК-експертизи визначили, що він був похованій в одній із братських могил в Ізюмському лісі.

На церемонії прощання у Свято-Дмитрівському храмі на вулиці Полтавський шлях були присутні батьки Володимира Вакуленка, його 14-річний син Віталій, друзі, колеги-літератори. Гроб з тілом письменника накрили українським прапором, повідомляє KHARKIV Today.

Володимир Вакуленк буде похований на Харківському міському цвинтарі №2.

Як писав KHARKIV Today, Володимиру Вакуленку було 50 років, він живу у селі Капитолівка на Ізюмщині, писав вірші та дитячі казки, загалом був автором 13 книг. Він ніколи не приховував свою активну проукраїнську позицію, допомогав ЗСУ. 23 березня 2022 року окупанти забрали його з дому, з того часу Володимира більше не бачили. Як встановило слідство, його окупанти розстріляли з пістолета Макарова.

У “Видавництві Cтарого Лева” планують перевидати одну з найпопулярніших книг Володимира Вакуленка, “Татусеву книгу”.

Агентство Телевидения Новости