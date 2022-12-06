Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину: є загиблий та поранений
За процесуального керівництва Куп’янської, Ізюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
За даними слідства, 5 грудня близько 22:25 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ: пошкоджено будівлю ліцею. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300.
5 грудня російські загарбники обстріляли с. Обухівка Куп‘янського району: загинув 68-річний чоловік. Повністю зруйновано житловий будинок.
6 грудня близько 01:00 під вогонь окупантів потрапив Ізюмський район: отримав поранення 48-річний чоловік.
5 грудня ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Басове Золочівської ОТГ Богодухівського району. У результаті обстрілу частково пошкоджено житловий будинок та господарські споруди фермерського господарства.