Сьогодні Володимир Зеленський приїхав до Харкова (відео)

Під час робочої поїздки до Харківської області у День Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених військовослужбовців.

Харківщина. Медзаклад, у якому лікують наших поранених захисників. Велика честь – бути сьогодні з вами. Дякую за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Одужуйте якнайшвидше!

Також у цей день хочеться побажати здоров’я людям, які підтримують здоров’я українських воїнів, – нашим військовим медикам. Бережіть себе, бо ви бережете Україну!, – написав Президент

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