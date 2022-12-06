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Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», взято під варту

Псевдопатрульного з Балаклії, який охороняв місцеву «еліту», взято під варту

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року у м. Балаклія місцевий мешканець — колишній співробітник поліціі охорони на Харківщині — почав співпрацювати з окупантами. Так, він добровільно обійняв посаду «патрульного» у фейковому правоохоронному органі. 

Російські загарбники довірили колаборанту не так багато. Так, він охороняв будівлю окупаційної адміністрації та особисто супроводжував жінку, яка збирала «данину» з продавців на місцевому ринку.  

Правоохоронці викрили «патрульного». 5 грудня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.  

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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