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Повідомлено про підозру псевдоправоохоронцю із Куп’янска

Повідомлено про підозру псевдоправоохоронцю із Куп’янска

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

За даними слідства, чоловік добровільно співпрацював з представниками окупаційної влади та погодився обійняти посаду «поліцейського взводу патрульної служби» у самопроголошеному «УВД ВГА Харьковской области».  

З березня по вересень цього року «правоохоронець» чергував на блокпості біля одного з в’їздів до м. Куп‘янськ. 

Так, він перевіряв у осіб, які перетинали блокпост, в’їжджаючи чи виїжджаючи з м. Куп’янська, документи, що посвідчують особу, документи на транспорті засоби. Аби окупанти почували себе у безпеці, колаборант також перевіряв особисті речі водіїв та пасажирів. 

Досудове розслідування проводить СВ ВСП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Куп‘янський РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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