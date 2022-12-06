Вже завтра у Харкові відновляться більше маршрутів, які будуть працювати довше

З 7 грудня низка трамваїв, тролейбусів та автобусів відновить роботу та виходитиме на маршрути о 5:30.

За даними Департаменту інфраструктури, відзавтра почнуть працювати:

трамваї №3, 8, 20, 27, 28;тролейбуси №1, 3, 5, 6, 13, 24, 34, 35, 45, 46, 51, 52;автобуси №43, 68, 69, 75, 204, 206, 208, 212, 219, 270, 281.

Після цього у наступні два дні очікується запуск інших маршрутів громадського транспорту.

Тролейбус №35 з 7 грудня прямуватиме до розворотного кола «Північна Салтівка».

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з завершенням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по вул. Гвардійців Широнінців.

Відзавтра тролейбус №35 курсуватиме так: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнінців – розворотне коло «Північна Салтівка».

Агентство Телевидения Новости