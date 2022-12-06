У Харкові головну новорічну ялинку встановлять у метро — Терехов

У Харкові у цьому році через безпекові ризики головну новорічну ялинку міста встановлять не на центральній площі, а у метрополітені.

Про це в етері телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов, цитує «Радіо Свобода».

«Ми розуміємо, що йде жорстока війна і ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи — площі Свободи, — це зараз неможливо зробити. Тому було ухвалене рішення прикрашати ялинку на станції метро. Це є безпечно, і тому ми це робимо», — сказав мер.

За його словами, напередодні у метро вже завезли ялинку і тепер почнуть її прикрашати.

Агентство Телевидения Новости