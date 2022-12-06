Все рухається по графіку. Буданов про свої прогнози та перемогу ЗСУ

На українців ще чекають важкі періоди у житті, але Росія неодмінно програє війну проти нашої країни.

Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час ефіру ведуча нагадала про інфографіку з прогнозами Буданова щодо війни РФ проти України.

Керівник ГУР зазначив, що прогнози базуються не на його чи чиїйсь власній особистій думці, а на сукупності інформації.

“В принципі рухається по графіку. Якщо ви згадали про цей графік, ви казали щось справдилось, щось не справдилось. Там не так треба ставити питання. Там справдилось насправді усе. Просто є ще певні моменти, які по часу не пройшли. Все буде так, як ми й казали”, – сказав він.

Буданов підкреслив, що Україна вже перемогла. За його словами, ще буде певний важкий період часу, але глобально це нічого не змінить.

“Будуть ще трохи певні важкі часи, але програш Росії – це вже вирішене питання і вони самі все чудово знають”, – додав він.

Агентство Телевидения Новости