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На сьогодні окупованими російською армією лишаються 28 населених пунктів Харківщини

На сьогодні окупованими російською армією лишаються 28 населених пунктів Харківщини

Більшість захоплених територій Харківської області звільнено. Після обстрілів у деяких селах немає жодного вцілілого будинку.

Про це повідомив начальник ГУ НП у регіоні Володимир Тимошко на зустрічі із представниками ООН з прав людини.

Він уточнив, що більшість окупованих територій Харківської області звільнено. Нині загарбники контролюють 28 населених пунктів, де живуть 200–300 осіб.

“Після обстрілів у деяких селах немає жодного вцілілого житлового будинку. У місті Харкові військові РФ з початку війни майже повністю зруйнували масованим бомбардуванням найбільший спальний район – Північну Салтівку, де проживали 400 тисяч громадян”, – наголосив Тимошко.

Зазначається, що голова управління поліції Харківщини зустрівся з верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком і главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер. 

Агентство Телевидения Новости

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