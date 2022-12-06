На сьогодні окупованими російською армією лишаються 28 населених пунктів Харківщини

Більшість захоплених територій Харківської області звільнено. Після обстрілів у деяких селах немає жодного вцілілого будинку.

Про це повідомив начальник ГУ НП у регіоні Володимир Тимошко на зустрічі із представниками ООН з прав людини.

Він уточнив, що більшість окупованих територій Харківської області звільнено. Нині загарбники контролюють 28 населених пунктів, де живуть 200–300 осіб.

“Після обстрілів у деяких селах немає жодного вцілілого житлового будинку. У місті Харкові військові РФ з початку війни майже повністю зруйнували масованим бомбардуванням найбільший спальний район – Північну Салтівку, де проживали 400 тисяч громадян”, – наголосив Тимошко.

Зазначається, що голова управління поліції Харківщини зустрівся з верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком і главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер.

Агентство Телевидения Новости