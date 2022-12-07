Конгрес США погодив виділення 800 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в 2023-му

Члени Конгресу Сполучених Штатів погодили надання Україні щонайменше 800 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив комітет Сенату з питань збройних сил 6 грудня. Акт про національну оборону на 2023 рік оприлюднили очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників.

За їхнім роз’ясненням, двопартійна угода щодо акту передбачає, поміж іншого, надання обладнання на заміну тому, яке партнери передають Україні, та навчання українських військових.

Агентство Телевидения Новости