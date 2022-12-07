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Конгрес США погодив виділення 800 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в 2023-му
Члени Конгресу Сполучених Штатів погодили надання Україні щонайменше 800 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги у 2023 році.
Про це повідомив комітет Сенату з питань збройних сил 6 грудня. Акт про національну оборону на 2023 рік оприлюднили очільники комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників.
За їхнім роз’ясненням, двопартійна угода щодо акту передбачає, поміж іншого, надання обладнання на заміну тому, яке партнери передають Україні, та навчання українських військових.