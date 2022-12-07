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Добровільно співпрацював з ворогом – поліція Ізюмщини повідомила про підозру “народному поліцейському”

Добровільно співпрацював з ворогом – поліція Ізюмщини повідомила про підозру “народному поліцейському”

Зловмисник з травня погодився на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду “патрульного патрульної служби” новоствореного правоохоронного органу – “народної поліції”.

Чоловік проводив діяльність із виявлення та запобігання злочинів, здійснював патрулювання території селища Борова Ізюмського району, затримував та доставляв людей до так званого відділу “народної поліції”.

6 грудня слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, підозру вручили батькові.

Агентство Телевидения Новости

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