Добровільно співпрацював з ворогом – поліція Ізюмщини повідомила про підозру “народному поліцейському”

Зловмисник з травня погодився на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду “патрульного патрульної служби” новоствореного правоохоронного органу – “народної поліції”.

Чоловік проводив діяльність із виявлення та запобігання злочинів, здійснював патрулювання території селища Борова Ізюмського району, затримував та доставляв людей до так званого відділу “народної поліції”.

6 грудня слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, підозру вручили батькові.

Агентство Телевидения Новости