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Україна може повернутися до графіків відключень світла вже цього тижня – Укренерго

Україна може повернутися до графіків відключень світла вже цього тижня – Укренерго

Якщо не буде нових атак  з боку росіян, Україна повернеться до планових відключень вже цього тижня. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Він уточнив, що це буде можливим, якщо дефіцит потужності в енергосистемі буде знижений до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

Кудрицький пояснив, що всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги. І ці три черги поперемінно відключаються від енергопостачання для того, щоб це відбувалося в плановому режимі.

“Енергетики зараз “досить близькі” до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли Україна знову зможе повернутися до планових графіків. Думаю, нам ще два-три дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то припускаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки”, — резюмував глава Укренерго.

Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону заявив, що відключення світла триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня.

“Є обмеження щодо генерації у всій країні, тому енергетикам ще потрібен час. Йдеться про дні, а не про години чи тижні. Є багато питань, коли ми взагалі відмовимося від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня — базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках”, — розповів він

Агентство Телевидения Новости

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