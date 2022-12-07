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На Харківщині відновлюють газ та світло

На Харківщині відновлюють газ та світло

У деокупованих громадах області продовжуються ремонтні роботи на мережах, які були пошкоджені внаслідок бойових дій.

За інформацією Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА, протягом 6 грудня спеціалісти «Харківгазу» частково відновили газопостачання 762 родинам Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

⚡️Ремонтні бригади “Харківобленерго” повернули світло у 177 осель смт Козача Лопань та 13 – села Черкаські Тишки Харківського району.

Тривали роботи в Ізюмському та Куп’янському районах області. За день вдалося відновити електропостачання ще 32 споживачам у селі Левківка та 46 – у місті Куп’янськ. 

У Чугуївському районі після проведення робіт заживлено 15 споживачів села Шестакове та 50 споживачів Нового Бурлука.

Агентство Телевидения Новости

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