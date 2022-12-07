У ЗМІ пояснили, що Терехов недомовляє про “Кисет” та ситуацію з малим бізнесом у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов недомовляє та маніпулює, коли стверджує, що не має жодного відношення до торгової мережі “Кисет”. І він так і не зміг спростувати інформацію, що “Кисет” працює нелегально і не платить до бюджету міста

Про це йдеться у статті “Кисет” та імітація підтримки бізнесу. Що Терехов намагається приховати від харків’ян” на сайті “Коментарі. Харків”.

Видання нагадує, що на прес-конференції 2 грудня Терехов заявив, що до “Кисета” стосунку не має, але мала колись його колишня дружина”. А коментуючи інформацію, що “Кисет” не платить місту за оренду, Терехов сказав, що до “Кісета” може прийти податкова і “все там перевернути”.

“Скільки б Терехов не стверджував, що жодного відношення до “Кисета” не має, а мала колись там давно його колишня дружина, державні реєстри прямо кажуть – колишній дружині Терехова Олені Винник прямо зараз належить 30% ТОВ “Кисет”. А дві третини “Кисета”, що залишилися, належать Ігорю Котвіцькому і Вардану Восканяну. І обидві ці людини також пов’язані з Ігорем Тереховим. Котвіцький – колишній екс-нардеп від “Народного фронту”, давній і близький партнер екс-глави МВС Арсена Авакова, а Восканян, у свою чергу, колишній помічник самого Котвіцького. Останній прямо заявляв, що його пов’язує “давня дружба” з Тереховим, а про їхнє бізнес-партнерство не лише у “Кисеті” у мережі можна знайти багато інформації”, – йдеться у статті.

До того ж Терехов, як стверджує видання, “так і не знайшов, що сказати з приводу головного – він так і не спростував факт, що “Кисет” працює неофіційно і не платить до міського бюджету за оренду землі під кіоски. Він міг дати доручення підлеглим оприлюднити повний перелік суб’єктів підприємницької діяльності, які уклали договори з КП “Сучасне місто”. І якби там був “Кисет”, то зник би сам предмет розмови. Натомість Терехов став апелювати до Податкової, що в принципі безглуздо і лише перекладає “відповідальність та увагу на інших”.

“Адже Державна податкова служба в принципі не контролює дотримання суб’єктами підприємництва умов договорів з комунальними підприємствами. Укладання договорів з бізнесом, який торгує у Харкові – це пряма сфера відповідальності міської влади, очолює яку міський голова Ігор Терехов. І саме він насамперед відповідає за те, що у Харкові є бізнес, якому можна роками працювати без договорів з містом і без плати за оренду”, – йдеться у статті.

Також видання стверджує, що запроваджені Харківською міськрадою пільги для підприємців, про які говорить Терехов, “виявилися чистою формальністю”: “По-перше, від орендної плати підприємців звільнили лише на три місяці, тоді як бізнес у Харкові не працював щонайменше півроку А по-друге, пільги поширюються всього на 378 суб’єктів господарювання, у той час як договори з КП “Сучасне місто” укладено приблизно у 4 тис. підприємців”.

“Та й взагалі, те, що відбувається з малим бізнесом у Харкові, дуже мало нагадує “жорсткий порядок”, про який так любить говорити Терехов. Так, на вулицях Харкова робота бізнесу і справді виглядає цілком нормальною та впорядкованою. Навіть під час війни і обстрілів міста, але це не завдяки Терехову, а скоріше всупереч… Підтримкою порядку на міських вулицях, у тому числі й у роботі бізнесу, займається Національна поліція та інші правоохоронні органи, але якщо глибше подивитися на взаємини бізнесу з міською владою, то якраз і спливають історії на кшталт тієї, що відбувається з “Кисетом”, яка не має з порядком нічого спільного. І це триває не один рік. Схоже, красивими словами про порядок, влада Терехова просто намагається прикрити свій непорядний підспідок”, – підсумовує видання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з’ясували, що найбільша у Харкові торговельна мережа “Кисет” не має жодного договору з КП “Комунальне місто” і не платить жодної копійки до бюджету Харкова.

Агентство Телевидения Новости