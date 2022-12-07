Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:16
Просмотров: 100

UNITED24 вдалося зібрати понад 237 млн доларів. Пожертви надійшли зі 110 країн

UNITED24 вдалося зібрати понад 237 млн доларів. Пожертви надійшли зі 110 країн

За 7 місяців існування UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Надалі більше потужних проєктів, міжнародної співпраці і топових амбасадорів. Продовжуємо створювати державний фандрейзинг. Щотижневі публічні звіти, тисячі придбаних необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових», – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів.

«Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів», – додав віцепрем’єр.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 