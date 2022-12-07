UNITED24 вдалося зібрати понад 237 млн доларів. Пожертви надійшли зі 110 країн

За 7 місяців існування UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували понад 237 мільйонів доларів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Надалі більше потужних проєктів, міжнародної співпраці і топових амбасадорів. Продовжуємо створювати державний фандрейзинг. Щотижневі публічні звіти, тисячі придбаних необхідних апаратів для медиків і обладнання для військових», – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів.

«Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів», – додав віцепрем’єр.

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