Жителі Харківщини отримують будматеріали для ремонту пошкоджених осель

Першочергово забезпечуються будівельними матеріалами деокуповані населені пункти, які найбільш постраждали від ворожих обстрілів.

Будматеріали отримують жителі Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Ізюмського районів Харківщини.

«Ми створили профільну комісію, на якій зустрічаємось із головами районних та селищних військових адміністрацій. Вони надають перелік пошкоджених домоволодінь. Коштом резервного фонду закуповуємо плити ОСБ, цвяхи, дошки, брезент та деякий інструмент, а потім передаємо в райони чи населені пункти», – розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА Сергій Магдисюк.

Аби отримати будівельні матеріали, жителі деокупованих громад мають звернутися до місцевої військової адміністрації. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу та ідентифікаційний код. Після встановлення масштабів руйнувань, фахівці формують заявку на отримання допомоги.

«Дякуючи Харківській обласній військовій адміністрації наші люди отримують усе необхідне для закриття вікон і даху. В Циркунах зараз проживає 3040 осіб. До війни було 10 000. Ми вважаємо, що ця цифра буде рости, адже подачу газу вже налаштували. Скоро з’явиться і світло. Навіть взимку громадяни готові повертатися, аби тільки жити в своїх оселях», – зазначив заступник начальника Циркунівської сільської військової адміністрації Ігор Кузьменко.

Агентство Телевидения Новости