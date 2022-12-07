Хлопчика, якого дві доби розшукували на Харківщині, знайшли мертвим

Про це повідомили в поліції. Нагадаємо, трагедія сталася у Красноградському районі. Два дні тому до поліції звернулась мешканка села Крутоярівка Кегичівської територіальної громади Красноградського району та повідомила про зникнення 7-річного онука. Хлопчик близько 14:00 пішов з дому та не повернувся.

Одразу після надходження повідомлення про зникнення дитини по тривозі був піднятий особовий склад Красноградського відділу поліції, управління карного розшуку, відділу ювенальної превенції, кінологічна служба. Також до пошукових робіт залучені підрозділи ДСНС, водолази, військовослужбовці. З першого дня в пошуку брали активну участь представники пошуково-рятувального загону «Мілена», місцеві жителі, волонтери.

Поліцейські здійснювали подворові обходи, обстежували місцевість, водоймища, покинуті будівлі, лісосмуги, відпрацювали коло осіб, з якими спілкувався хлопчик. Були виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блок-пости та стаціонарні пости поліції, а також всі підрозділи поліції. Правоохоронці та громадяни обстежили відкриту місцевість в радіусі близько 20 км.

Тіло хлопчика через два дні знайшли водолази в озері у селі Крутоярівка неподалік місця проживання. За попередніми даними, на тілі наявних ознак насильницької смерті не виявлено.

Агентство Телевидения Новости