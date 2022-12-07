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Продукти можуть подорожчати через відключення світла, – Мінагрополітики

Продукти можуть подорожчати через відключення світла, – Мінагрополітики

Через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на декілька відсотків. Таке подорожчання очікуються, якщо ситуація буде такою, як зараз.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ з посилання на РБК-Україна.

“Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше”, – сказав він.

Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом. 

Агентство Телевидения Новости

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