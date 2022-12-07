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Мова не лише про світло. Російські атаки пошкодили в Україні 350 газових об’єктів

Мова не лише про світло. Російські атаки пошкодили в Україні 350 газових об’єктів

Нещодавні атаки Росії на Україну пошкодили 350 об’єктів з видобутку природного газу в країні, хоча видобуток має бути здебільшого відновлений до кінця року, заявив голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

“Ми всі розуміємо, що енергія – це ще одна зброя… і ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу”, – повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку

Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.

“У нас розпочався опалювальний сезон – ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію”, – додав голова “Нафтогазу”.

Чернишов, призначений на цю посаду на початку листопада, сказав, що одним із його пріоритетів є уникнення дефолту “Нафтогазу”.

Нагадаємо, російський агресор 17 листопада здійснив масований обстріл газодобувної інфраструктури АТ “Укргазвидобування” на сході України, зруйнувавши кілька об’єктів.

Агентство Телевидения Новости

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