Прислужнику російських поліцейських загрожує 15 років.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 31-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 червня, коли м. Куп‘янськ перебувало в окупації, місцевий мешканець добровільно прибув до так званої «народної міліції». Чоловік подав документи до «відділу кадрів» фейкового органу, аби стати правоохоронцем.

Через два дні окупанти призначили його на посаду «в. о. поліцейського взводу патрульної служби» у самопроголошеній «народной милиции г. Купянска».

Свої «службові обов’язки» колаборант виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили чоловіка.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости