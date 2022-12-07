Другое
Перейти к списку новостей
07.12.2022 20:53
Просмотров: 122

В Харкові врятували пенсіонерку, яка опинилася в безпорадному стані в зачиненій квартирі

В Харкові врятували пенсіонерку, яка опинилася в безпорадному стані в зачиненій квартирі

Сьогодні вдень патрульних викликали медики, які повідомили, що не можуть потрапити до квартири, де літня жінка потребує допомоги.

Патрульні, які приїхали першими на виклик, через двері почули голос та прохання про допомогу. Оскільки життю громадянки могла загрожувати небезпека, правоохоронці негайно викликали рятувальників, які допомогли відкрити помешкання.

Жінка лежала на підлозі у безпорадному стані. Вона впала та довгий час не могла підвестися на ноги.

Громадянці одразу ж надали допомогу та шпиталізували до лікарні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 