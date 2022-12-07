В Харкові врятували пенсіонерку, яка опинилася в безпорадному стані в зачиненій квартирі

Сьогодні вдень патрульних викликали медики, які повідомили, що не можуть потрапити до квартири, де літня жінка потребує допомоги.

Патрульні, які приїхали першими на виклик, через двері почули голос та прохання про допомогу. Оскільки життю громадянки могла загрожувати небезпека, правоохоронці негайно викликали рятувальників, які допомогли відкрити помешкання.

Жінка лежала на підлозі у безпорадному стані. Вона впала та довгий час не могла підвестися на ноги.

Громадянці одразу ж надали допомогу та шпиталізували до лікарні.

Агентство Телевидения Новости