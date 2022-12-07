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07.12.2022 21:12
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Кличко допускає сценарій «апокаліпсису» в Києві, але просить не панікувати

Кличко допускає сценарій «апокаліпсису» в Києві, але просить не панікувати

Міський голова Києва Віталій Кличко допускає сценарій «апокаліпсису», якщо Росія продовжить атакувати критичні об’єкти інфраструктури. Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters, пише ICTV.

Він наголосив, що наразі немає потреби в евакуації місцевих жителів, хоча вони мають бути готові до подібного:

Київ може залишитися без світла, води та тепла. Може статися апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли неможливо жити у будинках через низьку температуру.

Кличко додав, що наразі робиться все можливе, щоб подібного не сталося.

Міська влада столиці підготувала близько 500 Пунктів незламності. Але, як каже Кличко, для 3 млн міста – це ніщо.

За його словами, якщо буде відсутнє електропостачання, а зовнішня температура буде низькою, тоді доведеться зливати воду з будівель, щоб не порушити водопровідну систему.

Міський голова Києва вчергове закликав підготувати екстрені запаси їжі та води, а також мати напоготові одяг та документи на випадок швидкого від’їзду. Однак Кличко заспокоїв, що наразі немає потреби в евакуації, оскільки дефіцит електроенергії в місті становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.

Агентство Телевидения Новости

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