Наслідками обстрілів Куп’янска та Печенігів стали пожежі

Пожежі, що спричинені ворожими обстрілами трапились у Куп’янському та Чугуївському районах області.

О 08:10 у м. Куп’яську у квартирі житлової багатоповерхівки горіли домашні речі на площі 6 кв.м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь о 09:20.

Також о 19:08 сталися пожежі у селищі Печеніги Чугуївського району. За двома адресами горіла трава на загальній площі близько 200 кв.м. О 19:45 силами ДСНС пожежі були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих не було.

Всього за добу з 7 по 8 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 42 оперативних виїзди, з яких:

27 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;1 — проведення аварійно-рятувальних робіт;9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;5 – інші виїзди.

Агентство Телевидения Новости