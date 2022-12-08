Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:31
Просмотров: 89

Ворог вночі знову завдав по Куп’янську ракетний удар

Ворог вночі знову завдав по Куп’янську ракетний удар

Ворог продовжує обстріли міста Куп’янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп’янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих.

Крім того, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп’янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.

Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші.

Триває розмінування територій області. За добу вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів.

Наші військові тримають свої позиції та ведуть запеклі бої з окупантами.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 