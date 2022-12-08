Путін спеціально затягує війну в Україні, — ISW

Глава Кремля, за словами аналітиків, не відмовився від імперських планів і налаштований захопити якнайбільше українських територій.

Президент РФ Володимир Путін створює всі умови для того, щоб повномасштабна війна в Україні перейшла в затяжну фазу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 7 листопада.

У документі аналітики цитують нещодавню заяву Володимира Путіна про те, що “спецоперація” на території України може бути тривалим процесом, а анексія українських територій є для Москви.

Глава Кремля, за даними ISW, у вигідному світлі порівняв себе з російським царем Петром Великим, заявивши, що Росія тепер контролює Азовське море. Відсилка на імперську історію очевидно визначає нинішні цілі Володимира Путіна в Україні як відверто імперіалістичні та, як і раніше, максималістські.

“Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на очікування затяжної, виснажливої війни в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових українських територій. Кремль створює інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після гнітючих невдач ЗС РФ у забезпеченні й утриманні своїх основних цілей”, — ідеться у звіті ISW.

Аналітики також роблять висновок, що Володимир Путін не бажає ризикувати втрачати підтримку всередині країни, припиняючи свої наступальні операції навіть на короткий час, не кажучи вже про те, щоб відмовитися від своїх імперських витівок щодо українців.

Зазначимо, що 7 грудня президент РФ Володимир Путін виступав у раді з прав людини. Так, диктатор пригрозив, що повномасштабна війна в Україні може бути тривалим процесом. Крім цього, Володимир Путін назвав “позитивним” моментом вторгнення анексію українських територій та подальше їх приєднання до РФ.

Агентство Телевидения Новости