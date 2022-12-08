АТ “Харківобленерго” терміново звертається до жителів Харкова та Харківської області

Енергетики Харківщини наполегливо просять вас прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання! На території області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень, але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК “Укренерго” просить Харківщину перейти у доведені ліміти.

Щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, ми звертаємося до вас по допомогу. Ми робимо це тому, що знаємо: ви це зробите, адже всі наші попередні звернення-прохання мали результат.

Енергетики дуже вдячні вам за те, що незважаючи на всі труднощі, пов’язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз’яснень. Ми відчули, що всі дійсно стали з нами пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло.

Тримаймо й надалі енергетичний фронт разом! Вистоїмо!

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