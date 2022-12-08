Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 127

АТ “Харківобленерго” терміново звертається до жителів Харкова та Харківської області

АТ “Харківобленерго” терміново звертається до жителів Харкова та Харківської області

Енергетики Харківщини наполегливо просять вас прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання! На території області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень, але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК “Укренерго” просить Харківщину перейти у доведені ліміти.

Щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, ми звертаємося до вас по допомогу. Ми робимо це тому, що знаємо: ви це зробите, адже всі наші попередні звернення-прохання мали результат.

Енергетики дуже вдячні вам за те, що незважаючи на всі труднощі, пов’язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз’яснень. Ми відчули, що всі дійсно стали з нами пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло.

Тримаймо й надалі енергетичний фронт разом! Вистоїмо!

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 