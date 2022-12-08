Ранок у Бєлгороді та Севастополі розпочався з вибухів

Уранці 8 грудня над центральною частиною Севастополя прогримів потужний вибух, окупаційна “адміністрація” стверджує, що збито безпілотник. Про це написав призначений Росією “мер” Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Крим.Реалії

ЗМІ повідомляють, що над центральною частиною Севастополя о 6:50 за місцевим часом прогримів потужний вибух. За кілька секунд до цього було чути звук, схожий на пуск ракети.

Так званий “мер” Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив безпілотник над акваторією моря.

У Білгородській області рф також заявляють про обстріл з боку України – у селищі Яковлево пожежа після вибуху.

У Білгородській області під обстріл потрапило селище в Яковлівському міському окрузі, – заявив губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами, уламками снаряда пошкоджено лінію електропередачі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Але як додають українські медіа, до кордону з Україною від Яковлева близько 50 км, селище знаходиться на північ від Білгорода, тобто в тилу.

Агентство Телевидения Новости