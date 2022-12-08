Планувала втекти до Євросоюзу: правоохоронці топову поплічницю окупантів з Харківщини

У кримінальному провадженні, що перебуває під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області, керівником обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено, що 25 жовтня 2020 року жінку обрано депутатом Куп’янської районної ради Харківської області VIII скликання. До цього вона була головою Куп’янської РДА Харківської області.

Але після повномасштабного вторгнення РФ на територію України жінка «перевзулась». Під час окупації вона зайняла посаду посаду «и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

«Посадовиця» активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи всі вказівки російських загарбників.

Після деокупації Харківщини жінка втекла до столиці України, звідки планувала виїхати до Європейського Союзу.

Але їй це не вдалось. 7 грудня колаборантку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Новомосковський суд Дніпропетровської області задовольнив клопотання окружної прокуратури та взяв підозрювану під варту.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости