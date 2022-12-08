Путін знову заговорив про ядерну зброю. США назвали його слова порожніми та безвідповідальними
Спікер Держдепу Нед Прайс назвав порожніми та безвідповідальними нові висловлювання російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю. Про це повідомляє Голос Америки.
Путін 7 грудня заявив, що загроза застосування ядерної зброї наростає, але водночас пообіцяв, що Росія “за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою”.
“Якщо не застосує першою за жодних обставин, отже, і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території значно обмежені”, – сказав він.
Прайс у відповідь заявив, що США вважають безвідповідальними “будь-які пустопорожні розмови про ядерну зброю”. Він нагадав, що ядерні держави в усьому світі, включно з Китаєм, Індією, США та самою РФ, з часів холодної війни гарантували: ядерну війну не можна вести та виграти.
“Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика – чи то брязкання ядерною зброєю, чи навіть загроза застосування тактичної ядерної зброї – є безвідповідальною. Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни”, – сказав Прайс.