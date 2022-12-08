Харкову на Журавлівці повернуться землі вартістю понад 45 млн грн

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури м. Харкова, поданий в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю, про розірвання договору оренди, повернення земельної ділянки вартістю понад 45 млн грн у відання територіальної громади.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради у 2007 році між Харківською міською радою та відповідним приватним товариством укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої на розі вулиці Новоолександрівської, для будівництва багатоповерхового житлового будинку.

При цьому будь-які дозвільні документи щодо здійснення будівництва на вказаній земельній ділянці у ТОВ відсутні. Наразі ця земельна ділянка частково огороджена, вільна від споруд. Будівельні роботи не ведуться.

Договором оренди передбачено, що у випадку нездачі об’єкта до експлуатації у встановлені строки, а також неотримання дозволів на виконання будівельних робіт договір оренди земельної ділянки підлягає розірванню.

У свою чергу, поки діє договір оренди, Харківська міська рада не може передати земельну ділянку іншому добросовісному забудовнику, який зможе побудувати необхідні об’єкти нерухомості, сплачуватиме орендну плату та здійснюватиме утримання території в належному стані.

Вказані порушення стали підставою для направлення прокуратурою до Господарського суду Харківської області відповідного позову. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости